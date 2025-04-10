Bakan Şimşek: Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da OECD Yükselen Pazarlar Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmasında "Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.



Sunumunda reformlara dikkat çeken Şimşek, "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Şimşek, "İklim değişikliği bizim bir seçenek değil zorunluluk. Genç nüfusumuzda hız kaybı var ama 2025'e kadar pozitif kalmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

