Bakan Şimşek eşel mobil açıklaması: Şokun etkisini azaltacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." dedi.

"ŞOKUN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN DEVREYE ALDIK"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek "Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

DEZENFLASYON DESTEKLENECEK

Şimşek "Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.