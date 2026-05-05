Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TRT Haber'de gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomiye etkilerini anlatan Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkilediğini de belirtti.

Enerji tedariğinde Türkiye 'nin bir sorunu olmadığını belirten Şimşek, "Çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20-25 yılda Türkiye enerji tedariği çeşitlendirildi. Yani petrol, doğalgaz, özellikle birçok alanda yapılan yatırımlarla ciddi bir çeşitlendirmeye gidildi. Dolayısıyla bizim Hürmüz Boğazı ’na olan bağımlılığımız çok düşük derecede. O bizi etkilemiyor. Yani en önemli konu enerji arz güvenliği ve tedarik anlamında şu anda Türkiye’de bir sorun yok. Jet yakıtında sorun yok, doğalgazda sorun yok, petrolde sorun yok" dedi.

“ŞOKUN ÖNEMLİ KISMINI VATANDAŞLARIMIZA YANSITMADIK”

Bakan Şimşek, şokun vatandaşa yansımaması için Eşel Mobil sistemini devreye soktuklarını anlattı.

Bakan Şimşek, "Eşel mobil olmasaydı bugün mazot 89,4 lira olurdu burada. Yani yaklaşık 90 lira olacaktı. Halbuki şu anda eşel mobil sayesinde fiyat 72,7 lira, yani 73 lira diyelim. Benzer şekilde benzinde de benzin fiyatı yani eşel mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı, şu anda 64,6, 65 lira diyelim. Dolayısıyla dikkat ederseniz yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimize, sanayicimize, yani esnafımıza yansıtmadık. Bu tabii önemli bir fedakarlık içeriyor" diye konuştu.