Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı politikamızı sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti." dedi.

Bakan Şimşek, X platformundan enflasyon la ilgili açıklamalarda bulundu.

Şimşek "Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi." ifadesini kullandı.

"YAPISAL POLİTİKALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Fiyat istikrarının sağlanması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Şimşek "Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.