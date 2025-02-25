Bakan Şimşek, G20 için Güney Afrika'ya gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Şimşek, G20 için Güney Afrika'ya gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Şimşek'in katılacağı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Cape Town'daki toplantıda Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Bakan Şimşek, zirve kapsamında resmi temaslarda da bulunacak.

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