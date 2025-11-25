Bakan Şimşek: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi." dedi.

Sosyal medya platformu X'te değerlendirmede bulunan Şimşek "Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz." açıklamasını yaptı.

Şimşek "Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.