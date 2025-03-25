Bakan Şimşek: Gerekli tüm adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalara güven mesajı verdi.



Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.



TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."