Bakan Şimşek: Gerekli tüm adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.

Bakan Şimşek: Gerekli tüm adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalara güven mesajı verdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.

TL uzlaşmalı vadeli satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."

Merkez Bankası'ndan yeni adım: Vadeli döviz işlemleri başladı

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