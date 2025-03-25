Bakan Şimşek: Gerekli tüm adımlar atılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalara güven mesajı verdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."
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