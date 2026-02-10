Bakan Şimşek: Güçlendirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X'ten açıklamada bulundu.

Şimşek "2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti. Üretimimiz yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğalgaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı. Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.