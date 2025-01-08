Bakan Şimşek: Hayat pahalılığının en önemli nedeni yüksek kiralar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para politikasına mali politikanın destek vermesi gerektiğini, bütçe açığını kapatacaklarını söyledi.



MÜSİAD'ın etkinliğinde konuşan Şimşek, dış finansman, enflasyon, konut, bütçe disiplini gibi önemli başlıklara değindi.



Bakan Şimşek'in konuşmalarından öne çıkanlar:

"DIŞ FİNANSMAN SORUNU KALMADI"

Türkiye'nin dış finansmana erişim sorunu kalmadı. CDS düşüşü ile her sene 7 milyar dolar dış borç maliyetlerinde tasarruf sağladık. Kur korumalı mevduatta 110 milyar doların üzerinde düşüş var. Türk Lirası'na güven arttı; TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 30'dan neredeyse yüzde 60 civarına çıktı. Kredi notumuz arttı, artmaya da devam edecek.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Tasarruf tedbirleriyle kamu taşıt sayısını yüzde 16 düşürdük. Kamuda personel genişlemesini durdurduk.

Vergi yükünün adil dağılımını sağlayacak tedbirler var.

ENFLASYON HEDEFİ

Bütçe disiplinini sağlamaya devam edeceğiz. Hizmet sektöründeki enflasyonda büyük katılık var, bu katılığı kırmak zaman alacak. Hedefimiz enflasyonu bu sene yüzde 20 civarına çekmek, bir sonraki sene de yüzde 10'lar civarına ve daha sonra tek haneye çekmek.

2025 önceliklerimiz dezenflasyonu artık daha hissedilebilir düzeyde hızlandırıp yapısal dönüşümün hızlandırılması.



BÜTÇE DİSİPLİNİ

Bütçe disiplini önemli, geçen sene tedbir almak zorunda kaldık, kimse yüksek vergi istemez, anlıyorum, ama tedbirleri almasaydık sonuçları daha ağır olurdu. Bütçe açığı son iki yılda yüzde 5 civarı, bunun ideali yüzde 3'ün bir tık altına inmesi.

KONUTTA YENİ TEDBİRLER GELİYOR



Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz.



Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Kentsel dönüşüme ayırdığımız kaynağı bu yıl üçe katlayacağız, kaynak artırmaya imkanımız oldukça devam edeceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız.



"ABD'NİN BÜYÜK ETKİSİ OLABİLİR"



ABD'nin yeni ticaret politikalarının bize de etkisi büyük olabilir, çünkü Çin'in ihracatı rota değiştirecek.

BÜYÜK MÜKELLEFLERE YAKIN TAKİP

Büyük mükelleflerin, yıllardır zarar açıklayan mükelleflerin incelenmesini önceliklendirdik. 2025'te önceliklerimiz büyük mükellef incelemeleri, sektörel saha denetimleri olacak, sektörel karlılık oranlarından düşük kalan mükellefler olacak.



KOBİ KREDİLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK



Finansmana erişim 2025'te iyileşecek, daha iyi olacak. KOBİ'leri kredilerde önceliklendiriyoruz, reeskont kredi oranlarını önemli ölçüde aşağı çektik, şartlar izin verdikçe gereği yapılacak.