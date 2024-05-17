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Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız." dedi.

Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız
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TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı: Yıl sonu dolar beklentisi geriledi

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ekonomi programını değerlendirdi.

"ENFLASYON MAYISTA EN YÜKSEĞE ÇIKACAK, HIZLA GERİLEMEYE BAŞLAYACAK"﻿​

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları söyledi:

Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.

Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli. Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz. 

gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız. 

Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor

Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor

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