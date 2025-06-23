Bakan Şimşek: Hürmüz spekülasyonlarına itibar etmeyin

Dünyanın nabzının attığı yer olan Orta Doğu'ya ilişkin yeni gelişmeler her dakika değişiyor.

İsrail ve İran arasındaki savaşa nükleer tesisleri yok etmek suretiyle dahil olan ABD sonrasında, İran tarafı dünya petrol sevkiyatının yüzde 25'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte petrol fiyatlarında hızlı yükseliş olacağına dair beklentileri ortaya atanlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık." dedi.

Şimşek "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.



Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."