Bakan Şimşek: İhracat desteği devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Yıllık dış ticaret açığı martta bir önceki yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşerek 84,5 milyar dolar gerçekleşti. Gün eksiğine rağmen mart ayında ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu.



Küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen tarife artışları piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır.



Zayıf küresel büyüme ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurtiçi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir.



Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz.