Bakan Şimşek ihracat rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin ihracat performansına ilişkin güncel verileri değerlendirdi. Bakan Şimşek, Kasım ayında ihracatın yıllık bazda 270,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İthalat ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle 361,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şimşek, ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmeye dikkat çekerek, Ocak–Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllık yüzde 9,6 arttığını vurguladı. Bu kategorilerin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43’e yükseldi.

Bakan Şimşek, “Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.