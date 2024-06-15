Bakan Şimşek ile CHP heyetinin görüşme tarihi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşmesi beklenen görüşmeye, CHP'yi temsilen üç ekonomi kurmayı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir katılacak.

Bakan Şimşek'in CHP'lilerle görüşme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

Görüşmede, CHP'nin "vergi reformu" önerisinin de ele alınması bekleniyor. Bu arada iki parti arasında bundan önce de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden dört bakan, CHP'li genel başkan yardımcılarıyla bir araya gelmişti.

