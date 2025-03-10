Bakan Şimşek: Ilımlı toparlanma genele yayılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.



Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü." dedi.



Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını, aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığının görüldüğünü vurguladı.