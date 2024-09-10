ntv.com.tr

Bakan Şimşek: İşgücü göstergeleri OVP ile uyumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada işsizlik verilerini değerlendirdi. Şimşek "İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program ile uyumlu." dedi.

Bakan Şimşek: İşgücü göstergeleri OVP ile uyumlu
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Haberi Görüntüle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu.

Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı.

İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak.

İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz."

İhracat iklimi 8 aydır yükseliyor

İhracat iklimi 8 aydır yükseliyor

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...