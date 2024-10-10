Bakan Şimşek: İşgücünde olumlu görünüm sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı işgücü ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.



Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor.



İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. İlk sekiz ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı.



Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor. Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldı.



Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz."