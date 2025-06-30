Bakan Şimşek: İşsizlik oranı düşük seyrediyor

Türkiye'de işsizlik rakamları tek hanede kalmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor." dedi.



Şimşek "Fiyat istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşuludur. Programımız sayesinde güçlenen makro finansal istikrar ve sürdürülebilir cari açık dezenflasyona katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.



"POLİTİKALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"



Bakan Şimşek "Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımıza devam ediyoruz." sözlerini söyledi.

