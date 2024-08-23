Bakan Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı.



Bakan Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:



"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım

İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.

"PROGRAMIMIZ BAŞARIYLA İŞLİYOR"

Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.



Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ BAŞLADI"



Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KUVVETLİ DESTEĞİNİ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ"



Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.



Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.



Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

"LÜTFEN ALDANMAYIN"



Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz.



Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!

