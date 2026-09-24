Bakan Şimşek istifa iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , istifasını sunduğuna dair haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, dolaşıma sokulan istifa iddialarının asılsız olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir” dedi.

DMM'DEN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama yaptı.

Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütülmekte olduğu belirtilirken, “Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.

BAKANLIK: GERÇEK DIŞI İMALARDA BULUNULDU



Hazine ve Maliye Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bir gazetede yayımlanan köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaları yalanlamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, köşe yazısında bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Bakan Şimşek hakkında gerçek dışı imalarda bulunulduğu belirtilmişti.

Bakan Şimşek'in adı geçen aracı kurumla veya söz konusu kurumun sahip ve yöneticileriyle İngiltere'de ya da başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde veya sonrasında herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı ya da ticari bağının bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye 'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez. Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."