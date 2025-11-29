Bakan Şimşek kamu harcamalarında yüzde 30 tasarruf sağlandığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması’nda Türkiye ekonomisine ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, dünyada büyük belirsizlikler ve korumacılığın arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye’nin ticari yapısı ve jeostratejik konumu sayesinde bu tür kırılmalara karşı daha dayanıklı olduğunu ifade etti.

“Dünyada büyük jeostratejik rekabet var. Bu kırılmaların arkasında bu rekabet yatıyor. Türkiye, bu gelişmelere karşı muazzam bir hazırlık içinde” diyen Şimşek, Türkiye’nin ticaretinin yüzde 62’sinin serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerle yapıldığını hatırlattı.

"CARİ HARCAMALARDA YÜZDE 30'A YAKIN AZALTMA YAPTIK"

Kamu maliyesine yönelik değerlendirmesinde Şimşek, tasarruf politikalarının sonuç verdiğini vurguladı:

“Eskiden tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranı yüzde 4,6 idi. Bunu yüzde 3’e indirdik. Bütçeye oranla neredeyse yüzde 30 civarında azaltma yaptık.”

Şimşek, deprem bölgesinde şu ana kadar yaklaşık 90 milyar dolar harcandığını, 600 bin konuttan 350 bininin tamamlandığını, ayrıca kira enflasyonunu azaltmak için 500 bin sosyal konut yapılacağını söyledi.

Risk priminin 700 baz puandan 240 puanın altına düşmesinin de programın başarısını gösterdiğini belirtti.

“ENFLASYON YIL SONUNDA 31'E GELECEK YIL YÜZDE 20 'NİN ALTINDA İNECEK”

Konuşmasında para politikasına ilişkin mesajlar da veren Şimşek, enflasyonda belirgin bir iyileşmenin sürdüğünü söyledi:

“Enflasyon geçen yıl yüzde 44’e geriledi. Bu yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek yıl da yüzde 20 ve altını hedefliyoruz. Bir sonraki yıl tek haneye indirmeyi amaçlıyoruz.”

Şimşek, uygulanan makro istikrar programı ve yapısal reformlarla Türkiye’nin daha güçlü bir büyüme patikasına gireceğini belirterek, “Türkiye’nin geleceği parlak” dedi.

“AB VE İNGİLTERE İLE TİCARET ENTEGRASYONU DERİNLEŞECEK”

Türkiye’nin dünya milli gelirinden aldığı payın 2002’de yüzde 0,7’den iki katına çıktığını hatırlatan Şimşek, uluslararası ticarette yeni adımların yolda olduğunu söyledi:

İngiltere ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasında son aşamada olduklarını,

AB ile ticaret hacminin bu yıl 230 milyar dolara çıkacağını,

Türkiye’nin AB dışı ülkeler arasında AB’nin en büyük beşinci ticaret ortağı olduğunu aktardı.

Şimşek, Türkiye’nin demokratik standartlarının ve hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

2026’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği gibi “reform yılı” olacağını vurgulayan Şimşek, yüksek gelirli ülke sınıfına girme hedefinin de çok yakın olduğunu ifade etti.