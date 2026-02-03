Bakan Şimşek: Kira enflasyonu 44 puan azaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek sosyal medya heasbı X üzerinden yaptığı açıklamada "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu." dedi.

"YILLIK ENFLASYON YÜZDE 30,7"

Şimşek "Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı." ifadesini kullandı.

"ETKİNİN SINIRLI KALMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Şimşek "Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.