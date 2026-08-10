Bakan Şimşek: Küresel koşullara rağmen büyüme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir. dedi.

Bakan Şimşek, X platformundan sanayi üretimi verisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek "Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim yüzde 3,9 arttı; orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı haziran itibarıyla yüzde 44,5'e ulaştı." ifadesini kullandı.

"İYİLEŞME, SOMUT GÖSTERGEDİR"

Şimşek "Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir. Verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.