Bakan Şimşek Londra'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da temaslarına bugün başladı.

Buradaki yatırımcı görüşmeleri çarşamba gününe kadar sürecek. Ardından program New York ziyaretiyle devam edecek.

Bakan Şimşek'in ziyaretler kapsamında günde 8 ile 10 toplantıya katılması bekleniyor.

Şimşek, yatırımcı buluşmalarında 2025 yılı değerlendirmesi yaparken 2026 yılı yapısal reform takvimini anlatacak..

Hazine ve Maliye Bakanı'nın Londra ve New York temaslarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.