Bakan Şimşek: Makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı." dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X'ten açıklamada bulundu.

Şimşek "Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Açıklamasının devamında Şimşek "Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz." dedi.