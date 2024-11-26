Bakan Şimşek: Maliye politikası daha sıkı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Şimşek, enflasyonda yılı yüzde 44-45 ile hedefin biraz üzerinde tamamlamayı beklediklerini söyledi.



Enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirten Şimşek, para politikasının gecikmeli etkileri olduğunu söyledi.

"ENFLASYONU TEK HANELERE DÜŞÜRECEĞİZ"



Bakan Şimşek, maliye politikasının 2025'te bu seneye göre daha sıkı olacağının mesajını verdi.



Hizmet enflasyonunda katılık olduğunu vurgulayan Şimşek, "Dezenflasyon süreci zaman alıyor, önümüzdeki 2-2.5 yıl öncesinde enflasyonu şok öncesi tek hanelere düşüreceğiz." şeklinde konuştu.

"BEKLENTİLER GERÇEKÇİ DEĞİL"

Şimşek, kurdaki oynaklıkta çok ciddi azalma olduğunu ifade ederek, " Reel sektörün enflasyon beklentisi gerçekçi değil. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullandı.

Geçen sene rezerv konusunda kaygılar bulunduğunu aktaran Şimşek, "Türkiye'nin net rezervini, swap hariç net rezervini yaklaşık 105 milyar dolar artırdık ve Türkiye'de rezerv yeterliliğini sağladık." dedi. Şimşek, uluslararası tanıma göre Türkiye'nin artık yeterli rezerve sahip olduğunu ifade etti.

TURİZME DESTEK GELİYOR



Bakan Şimşek, "Turizm Bakanımız ile görüştük. Krediler konusu başta olmak üzere sektörün sorunlarını 5-6 başlıkta aktardılar. Bizimle ilgili olanları çalışıyoruz. Turizm Bakanımız üzerinden ve Cumhurbaşkanımız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır" ifadelerini kullandı.