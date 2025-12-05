Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Halkbank Gençİz’25 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada enflasyonla mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Şimşek, kasım itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesine gerilediğini belirterek, “Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek ve Türkiye bunun sayesinde çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak” dedi.

Dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olduğunu, Türkçeyi ilkokula başladığında öğrendiğini anlatan Şimşek, bugünün gençlerinin dijitalleşme ve yapay zekâ sayesinde büyük fırsatlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEK"

Uyguladıkları dezenflasyon programına değinen Şimşek, temel hedeflerinin fiyat istikrarı olduğunu vurguladı.

Şimşek “En temel önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Mali disiplini sağlıyor, kaynakları üretken alanlara yönlendiriyoruz.” dedi.

Bakan Şimşek, sürdürülebilir cari açık, sanayide katma değer artışı, teknoloji ve bilgi yoğun üretim, yeşil ve dijital dönüşümün ekonomik programın temel ayakları olduğunu söyledi.

OVP'DE ÜÇÜNCÜ EVREYE GEÇİRİLİYOR

Orta Vadeli Program’ın üç aşamalı olduğunu hatırlatan Şimşek, geçen yıl makro risklerin yönetildiği ilk evrenin tamamlandığını, ikinci evrede enflasyonun düşmeye başladığını ifade etti. Deprem bölgesinin yeniden inşası için bugüne kadar 90 milyar dolar harcandığını belirtti. Gelecek yıldan itibaren programın üçüncü evresine geçileceğini söyleyen Bakan Şimşek. “Bu evre, kazanımların pekiştirildiği, enflasyonun tek haneye indiği ve bütçe açığının Maastricht kriterlerine gerilediği dönem olacak.” ifadelerini kullandı.

Şimşek, dezenflasyon sürecine ilişkin hedefleri şöyle özetledi:

2022: Yüzde 64

2023: Yüzde 64–65

2024 (Kasım): Yüzde 31

2025 hedefi: Yüzde 20’nin altı

2026 hedefi: Tek haneli enflasyon

Gıda enflasyonunun yüzde 27, temel mal enflasyonunun ise yüzde 18 seviyesine indiğini belirten Şimşek, kira ve eğitim kalemleri nedeniyle hizmet enflasyonunun yüksek seyrettiğini söyledi. Sosyal konut projeleri ve deprem bölgesindeki çalışmalarla bu kalemin de düşeceğini ifade etti.

Kamuda harcama kontrolüne yönelik tasarruf genelgesine değinen Şimşek, giderlerin bütçeye oranının geçen yıl yüzde 3,1’e indirildiğini, bu yıl yüzde 3’ün de altına gerilemesini beklediklerini aktardı.

Belli gelir düzeyinin altındaki ailelere yönelik 2027’de ülke çapında uygulanacak yeni destek programının hazırlıklarının sürdüğünü de duyurdu.

“CARİ AÇIK YAPISAL OLARAK ÇÖZÜLÜYOR”

Şimşek, Türkiye’nin uzun yıllardır en büyük kırılganlıklarından biri olan cari açıkta yapısal iyileşme sağlandığını

altın hariç neredeyse cari açık kalmadığını İlk defa bu sorunu yapısal olarak aşma noktasında olunduğunu söyledi.

Merkez Bankası’nın net rezervlerinin iki yılda 118 milyar dolar arttığını, Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 143 milyar dolar düşürüldüğünü ve Türkiye’nin bilançosunun 250 milyar dolar iyileştiğini belirtti.

Son 23 yılda Türkiye’nin reel büyümede benzer ülkelerin üzerine çıktığını ifade eden Şimşek, milli gelirin 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükseldiğini söyledi. Türkiye’nin küresel ticarette güçlendiğini, turizm gelirlerinin yıllıklandırılmış bazda 64 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Savunma sanayisinde 180 ülkeye ihracat yapıldığını, 1400’e yakın projenin sürdüğünü kaydeden Şimşek, Türkiye’nin bu alanda dünyanın 11. büyük ihracatçısı konumuna geldiğini söyledi.

Bölgesel barış ve istikrarın Türkiye için önemli avantajlar yaratacağını dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Evet, dünyada büyük belirsizlikler var ama Türkiye’nin muazzam avantajları var. Bu avantajları reformlarla ve sağlıklı makro politikalarla harekete geçireceğiz.”