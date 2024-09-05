Bakan Şimşek: Önceliğimiz fiyat istikrarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Şimşek, 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program toplantısı sonrası kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



Şimşek, "Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız. Dezenflasyonla birlikte Türkiye'de büyüme yükselecektir." dedi.



Önceliğin fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Kalıcı refah artışı için enflasyonu düşük tek hanelere indirip orada tutup fiyat istikrarını sağlamak lazım." ifadesini kullandı.



Şimşek, 2025 yılında bütçe açığının azaltıldığını belirterek, bu durumun dezenflasyona güçlü destek sağlayacağını ifade etti.



Vergi çalışmalarına ilişkin de konuşan Şimşek, "Rantın vergilendirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik bazı istisnaların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Şimşek, doğrudan vergilerin artırıldığını ifade ederek, adımların etkilerinin ilerleyen yıllarda görüleceğini söyledi.