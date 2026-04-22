Bakan Şimşek: Önemli fırsatlar var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin olarak meydan okumalar ve fırsatların bulunduğunu belirtti.

Bakan Şimşek "Dış talep esnekliği, kur esnekliğinin 11 kat daha güçlü, ama esas belirleyici taleptir ve maalesef talepte de 2026 için en azından şu an itibarıyla öngörüler çok da olumlu değil." dedi.

"FIRSATLAR VAR"

Fırsatların öne çıktığını ifade eden Şimşek “Küresel ekonomi kısa vadede belirsizliklerle karşı karşıya, orta uzun vadede önemli meydan okumalar ve fırsatlar var. Savunma sanayiinde Türkiye çok güçlü bir altyapıya sahip ve bundan dolayı da biz bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Ticaretteki parçalanmalara karşı karşı bağlantısallık yatırımı yapıyoruz. Ticarette korumacılığa karşı stratejiyle biz dayanıklılığı artırmaya çalışıyoruz.” dedi.

"BÜYÜME KATLANIR"

Hane halkı ve reel sektörün borcunun az olmasını ele alan Şimşek "Türkiye, küresel meydan okumalardan bir tanesi olan yüksek borçluluk noktasında avantajlı. Hane halkının, reel sektörün borcunun düşük olması nedeniyle, eğer enflasyonu tek haneye düşürürsek büyüme katlanır." ifadesini kullandı.

"CARİ AÇIK YÜKSELECEK AMA GEÇİCİ"

Şimşek "Geçici olarak, bir iki ay son gelişmeler etkileyecek, ama dezenflasyon trendinde bir değişiklik olmayacak. Cari açık temelde düzelme sürecinde, bu sene petrol şoku nedeniyle, bölgedeki savaş nedeniyle yükselecek, ama bu bir geçici." değerlendirmesinde bulundu.