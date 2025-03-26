Bakan Şimşek: Piyasadaki oynaklığın etkisi sınırlı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerini değerlendirdi.



Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı.



Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz.



Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz.

Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."