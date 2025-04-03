Bakan Şimşek: Piyasalardaki dalgalanmanın etkisi sınırlı kalacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Enflasyon, mart ayında aylık bazda yüzde 2,46 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüze 38,10’a geriledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

“DALGALANMANIN ETKİSİNİN SINIRLI KALMASINI BEKLİYORUZ”



Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun 10 aydır gerilediğine dikkat çekti.



Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını beklediklerini söyleyen Bakan Şimşek, “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.