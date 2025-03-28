Bakan Şimşek: Programımızla dış finansman imkanları devam ediyor

Ziraat Bankası tarafından yeni bir dış finansman işleminin tamamlandığına yönelik bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar tutarında ihraç gerçekleştirildiği bildirildi.



Geçen yıl yatırım yapılabilir kredi notuna sahip ilk DPR programı olma özelliği kazanan programa, Avrupa, ABD, Körfez ve Asya’yı kapsayan küresel ölçekteki finansal kuruluşlar ile uluslararası nitelikli yatırımcıların yoğun talepte bulunduğu belirtilen açıklamada, işlemin uzun vade ve düşük maliyet avantajı sunmasının yanı sıra küresel ölçekte çeşitlendirilmiş bir fonlama sağladığı aktarıldı.



Açıklamada, bankanın yurt içindeki yaygın şube ağının yanı sıra yurt dışında 20 ülkede 127 noktada faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.



Mevcut ekonomik program ve makro ihtiyati düzenlemelerle uyumlu olarak seçici bir kredi politikasının izlendiği kaydedilen açıklamada, “Banka son yıllarda artarak sektör liderliğine ulaşan dış ticaret payı ve havale hacmi göz önüne alınarak DPR programıyla oluşturduğu dış finansman kanalını, etkin bir şekilde kullanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.



BAKAN ŞİMŞEK: REEL SEKTÖRÜN KREDİYE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA KATKI SAĞLAYACAK



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Ziraat Bankasının 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.



Söz konusu dış finansmanın önemine işaret eden Şimşek, “Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.