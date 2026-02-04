Bakan Şimşek: Programın son aşamasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor ve bu da ekonomik programımızın artan güvenilirliğinin altını çiziyor. 2025 yılının ilk 11 ayında doğrudan yabancı yatırım girişleri yıllık bazda yüzde 28 artarak 12,4 milyar ABD dolarına ulaştı." dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şimşek "Türkiye'nin yenilenebilir enerji projelerine 2 milyar ABD doları tutarındaki doğrudan yabancı yatırım girişi, yeşil dönüşümü hızlandıracak, enerji güvenliğini artıracak ve enerji ithalatına bağımlılığı yapısal olarak azaltacaktır." ifadesini kullandı.

"PROGRAMIN SON AŞAMASINDAYIZ"

Ekonomi programına değinen Şimşek "Programımızın son aşamasındayız; kalıcı fiyat istikrarını sağlarken, sürdürülebilir yüksek büyüme için de temelleri atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.