Bakan Şimşek: Refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, ocakta cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 71,2 milyar dolarlık açık oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından açıklanan ödemeler dengesi verisini değerlendirdi.

Yıllık cari açığın ocak ayında 32,9 milyar dolar olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir." dedi.

Şimşek, güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

“POLİTİKALARIMIZI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı 2025’te yüzde 32,6’ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.”