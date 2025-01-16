Bakan Şimşek: Reformlara hız kazandıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceklerini ve bu alandaki reformlara hız kazandıracaklarını belirtti.



Edinilen bilgilere göre Şimşek, İngiltere'deki temasları kapsamında Bank of America tarafından Londra'da düzenlenen Türkiye Konferansı'na katıldı.



Konferans, 2018 yılından beri ilk defa düzenlendi. Etkinliğe, 250'den fazla yatırımcı katılırken, ilk defa böyle yüksek katılımcı sayısına ulaşıldı.



Bakan Şimşek, burada Türkiye ekonomisinin genel görünümüne dair kapsamlı bir sunum yaparak, temel politika önceliklerini ve yapısal dönüşüm hedeflerini aktardı.



"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"



Buradaki sunumunda enflasyonda sağlanan düşüşün bu yıl da devam edeceğine işaret eden Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüş devam edecek. Bu yıl bütçe açığını milli gelire oran olarak yüzde 3 civarına indireceğiz. Bu hedef, kamu harcamalarındaki azalma sayesinde gerçekleşecek." diye konuştu.



Şimşek, bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediklerine vurgu yaptı.



"GIDA ARZINA YÖNELİK DESTEKLER SÜRECEK"



Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinde atılacak adımları da anlatırken, "Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyecek, bu alandaki reformlara hız kazandıracağız." dedi.



Şimşek, gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda arz zinciri ve gıda lojistiği alanındaki desteklerin devam edeceğini ifade etti.



"ÜÇ YIL BOYUNCA AZALMASINI BEKLİYORUZ"



Şimşek, "Cari açıktaki düşüş, dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Brüt dış finansman gereksinimindeki azalmanın önümüzdeki üç yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz, gelecek yıldan itibaren Hazine'nin eurobond ihraçlarında net dış borç ödeyici olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



"TİCARETTE DAYANIKLIYIZ"



Türkiye'nin artan jeopolitik gerilimler ve ticaretteki korumacı eğilimlere karşı dayanıklı bir yapı sergilediğini belirten Şimşek, "Dünyada korumacılığın arttığı bu dönemde, Avrupa Birliği dahil olmak üzere 54 ülkeyle yapmış olduğumuz serbest ticaret anlaşmaları, ticaretteki parçalanmalara karşı dayanıklılığımızı açıkça ortaya koyuyor." dedi.



"YENİDEN İNŞA İÇİN ROL ÜSTLENEBİLİRİZ"



Türkiye'nin inşaat ve müteahhitlik sektöründe dünya çapında güçlü bir oyuncu olduğunu belirten Şimşek, "Barışın sağlanmasıyla birlikte Ukrayna, Libya, Yemen, Gazze ve Suriye'nin yeniden inşasında öncü rol üstlenebiliriz." diye konuştu.