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Bakan Şimşek: Riskler azalıyor, normalleşme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uygulanan program sayesinde risklerin azaldığını ve finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirtti.

Bakan Şimşek: Riskler azalıyor, normalleşme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirterek, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda da normalleşmenin sürdüğünü bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak."

Bakan Şimşek: Riskler azalıyor, normalleşme sürüyor - 1 TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi.

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