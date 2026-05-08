Bakan Şimşek, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatlarının küresel ölçekte ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"İlk çeyrekte sanayi üretimi çeyreklik yüzde 0,2 artarken, eksik çalışma günlerinin de etkisiyle yıllık yüzde 1,3 daraldı. Mevcut küresel konjonktürden en az şekilde etkilenmek ve sanayimizi desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirler alıyoruz."