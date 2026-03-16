Bakan Şimşek: Savaş 1-2 ay sürerse etkileri kontrol edilebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Akit TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşın küresel büyümeyi ve küresel ekonomiyi ciddi oranda etkilediğini belirten Bakan Şimşek, "Hem Kızıldeniz hem Hürmüz'de ciddi sıkıntı var. Bu Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya ulaşımı etkiliyor. Bu da küresel ticareti ve küresel enflasyonu etkiliyor. Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu" dedi.

Savaşın Türkiye ekonomisi üzerine etkisini de değerlendiren Bakan Şimşek, "1-2 ay sürerse etkilerin kontrol edilebilir olduğunu düşünüyoruz ama daha uzun sürerse cari açık ve enflasyona etkilerinin olumsuz olma ihtimali var. Savaşın etkisini küçümsememek lazım ama bu etkiyi yönetiyoruz" diye konuştu.

Bakan Şimşek, enerji fiyatlarını geçici olacağı varsayımıyla eşel mobil sisteminin devreye alındığını ancak savaşın kalıcı olması durumunda bunun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Şimşek, "Petrol şokunun geçici olarak dezenflasyonu raydan çıkarma potansiyeli var" dedi.

Enflasyonun bu sene de düşmeye devam edeceğini ifade eden Bakan Şimşek, "Savaş nedeniyle ciddi bir şokla karşı karşıyayız tabii. Ben geçici olacağı varsayımıyla söylüyorum, enflasyon bu sene düşmeye devam edecek. Daha çok cari açık konusunda tedirginim ama yine de yönetilebilir olacağını düşünüyorum" dedi.