Bakan Şimşek: Savaşın dolaylı etkileri çok boyutlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının sadece ham petrol ve doğal gaz sevkiyatını değil, ikinci etkilerinin de olduğunu belirtti. Şiemşek, “Petrol fiyatları birincil etkiler. Bir de ikinci etkiler var. Bu şok dünyada çok boyutlu bir şok. Küresel büyümeyi etkiliyor. Enflasyon yükseliyor. Enflasyonun yükselmesi küresel faizleri etkiliyor. Ticaretimiz etkileniyor. Bu bölge bizim ihracat yaptığımız bir bölge. Dolaylı etkiler çok boyutlu.” dedi.



Bakan Şimşek, savaşın enflasyonist etkisinin 5 puan olduğunu söyledi.