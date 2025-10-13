Bakan Şimşek: Tarihin en yüksek aylık cari fazlasını verdik

Ağustos'ta 5,5 milyar dolar ile tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verdildiğini belirten Şimşek, "Yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik.



Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu.



Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim… pic.twitter.com/mMWBwGNMfJ