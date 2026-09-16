Bakan Şimşek: Maaşlara en az enflasyon kadar zam yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Program'ın iki temel fonksiyonu var. Kamu açısında taahhüt, bütçe konusunda da bağlayıcı. Bu bir rehber değil, bağlayıcı. Özel sektör açısından bu daha çok yol haritası. Hedeflerin bütçe boyutuyla çok iyi tutulduğunu söylememde beis yok. Politika çerçevesi olarak taahhütler var. Büyük resme baktığımızda, politika çerçevesini 3 yıldır koruduk. Temel hedefimiz dezenflasyondu ve var. Arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler ön planda. Savaş gibi. Bu sene savaş olmasaydı çok basit şekilde Merkez Bankamızın doğrudan etkileri ele alan çalışması var, enflasyon 7 puan aşağıda olurdu, 31,5 yerine 24,5 olurdu. Yılı 21-22 aralığında kapatırdık. Enerji şoku var, dolar bazında mazot fiyatları yüzde 97 yukarıda. Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 160'lar dolar bazında arttı. Bizim tahminler, tahminlerin yapıldığı günkü konjonktür ve varsayımları yansıtır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BloombergHT'de ekonomiye dair açıklamalar yapıyor.

"OVP'Yİ BİR KEZ HAZIRLIYORUZ, IMF 4 KEZ TAHMİNDE BULUNUYOR"

Şimşek “IMF dünya ekonomilerine ilişkin tahmin yapıyor ve yılda 4 kez değiştiriyor. OVP'yi yazın çalışıp Eylül'de açıklıyoruz ve bir daha dokunmuyoruz. Hedefler tutmuyor algısı var, bu doğru değil. OVP açısından bütçe en bağlayıcıdır. Kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. 2023'te yüzde 6,4'lük hedef koymuşuz yüzde 5,1 olmuş. Biz bize benzer ülkelerin yarısı kadar bile açık vermedik. 2026'da eşel mobil uyguluyoruz, ciddi gelirden feragat ettik. Dış şokların etkisiyle Türkiye ekonomisi yavaş gidiyor. Biz yüzde 3,5 hedef yerine yüzde 3,1'lik performans göstereceğimizi söylüyoruz. Hedef tuttu. Büyümede sapma ne kadar? Bu kadar büyük şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 civarında olacak beklentimiz. Enflasyon hedeflerine savaşın etkisi var. Enflasyonda atalet, katılık, yapışkanlık var ve bu sorun. Daha çok zamana ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

"ÖLÇÜM METADOLOJİSİ EUROSTAT'TA NEYE BURADA DA ÖYLE"

Şimşek “Dezenflasyon fiyatların düşmesi değil, fiyat artışının yavaşlamasıdır. Türkiye'de dezenflasyon yaşanıyor ve başarı var. Manşet enflasyon 2022 sonunda yüzde 64'ün üstündeydi. 2023'te de yüzde 65 oldu. Dezenflasyon 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başladı. O güne kadar para politikasının yeniden inşası süreci vardır. Yeniden çıpalama, para politikasının fonksiyonel hale gelmesi zaman aldı. Enflasyon bugün yüzde 31,5, yüzde 65'ten daha düşük. Para politikası temel mallarda daha etkili. Giyim enflasyonu 2023'e gidin yüzde 53 civarında, bugün yüzde 13 civarında. Ölçüm metadolojisi Eurostat'ta neyse burada da öyledir. Bizim veriler uluslararası normlar neyse bugün aynı şekilde veri üretiyor. Enflasyondan savaş etkisini arındırın, yüzde 21-22 arasında bir noktada olurdu. Geçen yıl 31 civarındaydı.” açıklamasını yaptı.

"SEÇİM SÜRECİNDE DEZENFLASYONDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Seçim sürecine ilişkin konuşan Şimşek “Hayat pahalılığıyla mücadele en büyük önceliğimiz. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var. Seçim sonuçlarını etkileyecek en büyük faktör dezenflasyonun devam etmesidir. OVP'nin ana hedefi fiyat istikrarıdır.” diye konuştu.



"MEMUR VE EMEKLİYE EN AZ ENFLASYON KADAR ZAM VERİLECEK"



Şimşek maaş artışlarına ilişkin olarak "Biz her zaman kamu çalışanlarının, emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz." dedi.

ESNEK KUR REJİMİNE GEÇİLECEK Mİ?

Şimşek “Genelde TL'ye rağbet var. Bırakırsanız piyasaya TL aşırı değerlenir. Yok eğer piyasada olursanız yönetmeniz gerekiyor. Şartlar bunu gerektiriyor. İdeal olarak enflasyonun tek hanelere evrildiği ortamda ihracatçıların zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek kur rejimine geçilebilir ama bu durumda değiliz. Kur tartışmaları her zaman olmuştur yeni bir şey değildir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ekonomileri küçülüyor. AB'de büyüme çok uzun süredir yüzde 1-1,5 arası. Dünya 3 civarı büyürken bizim ticaret ortaklarımız yüzde 1,5-1,6 büyüyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİM EKONOMİSİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Şimşek “Seçim ekonomisi 0,4'le yapılacaksa harika olur. Seçim ekonomisi yapanlar ya OVP'yi okumadılar ya da matematik bilmiyorlar. Bütçede 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk, daha iyi performans gösterdik. 2027'de niye 3,5, 4 değil. Son 3 yılda deprem nedeniyle piyasaya 100 TL borç ödeyip 135 TL borç aldık. Ciddi şekilde deprem harcamalarını finanse etmek için 5,4 trilyon lira. 104 milyar dolarlık deprem harcamasından bahsediyoruz. Bunun faiz yükü var. Kimse size bedava para vermiyor. Onu dikkate aldık. Milli gelire oran olarak faiz yükünde artış var. Kuzeyde güneyde savaş var. Biz ne yapıyoruz, savunma sanayi harcamaları 100'se 329'a çıkarıyoruz. Niye, çünkü savaş demek yıkım demek, savaşmamak için savaşa hazır olmamız lazım. 750 bin tane bir kaç yılda sosyal konut inşa edeceğiz. Bütçe ve bütçe dışından finanse etmek için 100 milyar lira koymuştuk, bunu gelecek yıl için 250 milyar liraya çıkarıyoruz.” dedi.

EŞEL MOBİL DEVAM ETMEYECEK

Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için yapılan eşel mobil sistemine ilişkin Şimşek "Gelecek sene savaş biterse eşel mobilin devamı yok. Yıl sonuna kadar kısmi olarak devam ediyor. Yıl sonuna kadar mazotta devam ediyor. Niye mazotta, çünkü mazot rekabet gücünde önemli bir faktördür, taşımacılıkta, tarımda önemlidir. Avrupa'da 1 litre mazot 150 liranın altında değil. Bizde 100 lira civarı. Biz gerçekten vergiden feragat ettik." sözlerini söyledi.