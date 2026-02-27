Bakan Şimşek: Türkiye'nin notu yükseldi
27.02.2026 11:29
Anadolu Ajansı
Bakan Şimşek, not artışını açıkladı.
NTV - Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Rating and Investment Information'ın Türkiye'nin kredi notunu artırdığını açıkladı.
Bakan Şimşek sosyal medya platformu X'ten açıklamada bulundu.
Şimşek "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I) 8 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı." ifadesini kullandı.