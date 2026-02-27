Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Bakan Şimşek: Türkiye'nin notu yükseldi

27.02.2026 11:29

Bakan Şimşek: Türkiye'nin notu yükseldi
Anadolu Ajansı

Bakan Şimşek, not artışını açıkladı.

NTV - Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Rating and Investment Information'ın Türkiye'nin kredi notunu artırdığını açıkladı.

 

Bakan Şimşek sosyal medya platformu X'ten açıklamada bulundu.

 

Şimşek "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I) 8 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı." ifadesini kullandı.