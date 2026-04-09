Bakan Şimşek: Türkiye'ye bakış olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD-İran savaşıyla birlikte küresel ekonomide görülen etkileri yorumladı.

Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında "Bir taraftan finansal koşullar sıkılaşırken büyümeye ilişkin öngörülerin, aşağı yönlü risk taşıması beraberinde risk iştahını azaltıyor. Eğer bu şok devam ederse, küresel bir stagflasyon, resesyon riskini bile içerebilir." dedi.

TÜRKİYE'YE BAKIŞ OLUMLU"

Şimşek "Aslında fiyatlanan Türkiye'ye özgü bir husus değil, Türkiye'nin makroekonomik temellerine bakış oldukça olumlu. Onun için risk iştahının tekrar dönme ihtimali yüksek. Savaş süresinin nispeten sınırlı olması, yani 45 gün altında olması değerli. Biz savaşın bir ay sürebileceğini ana senaryo olarak düşündük." ifadesini kullandı.

"MAZOTUN LİTRESİ 103 LİRA OLACAKTI"

Savaşla birlikte hızlı hareket edildiğini belirten Şimşek "Kriz döneminde Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi bir performans ortaya koydu, bu proaktif yaklaşımın bir yansımasıdır. Eşelmobil sistemini uygulamaya koymasaydık, mazotun litresi 103 lira, benzinin litresi 78 lira olacaktı. Türkiye'ye şokları yönetme kabiliyetini çok güçlü bir şekilde tekrar ortaya koymuştur." dedi.



"REZERVLER YETERLİ"

Şimşek rezervlerin yeterli olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Şok daha uzun sürse ayrı bir araç setiyle durumu değerlendireceğiz. Dün itibariyle yaklaşık 162 milyar dolarlık bir rezervimiz var, rezerv yeterliliğine geçmişten daha iyiyiz. Rezervlerimiz güçlü, swap hariç nette de artıdayız."