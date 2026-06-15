Bakan Şimşek: Türkiye'yi üretim üssü haline getirmek için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı. Böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artış yüzde 1,3 gerçekleşti." dedi.

Bakan Şimşek, X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Şimşek "Bu dönemde sermaye malı üretimi yıllık yüzde 8,2 artarken, orta-yüksek teknolojili ve yüksek teknolojili üretimdeki artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 14,6 oldu." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Şimşek "Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye ’yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.