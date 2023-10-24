Bakan Şimşek: Ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez turu programı kapsamında önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sonra Katar'a gitti.

Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, ''İlk olarak Abu Dabi’de BAE Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Şimşek'in ikinci durağı, Katar oldu.

Katar'da Maliye Bakanı Ali bin Ahmet Al Kuwari ile bir araya gelen Bakan Şimşek, Doha'da inşa edilen Türkiye Merkezi'ni de ziyaret etti.