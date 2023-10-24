Bakan Şimşek: Ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez turu programı kapsamında önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sonra Katar'a gitti.
Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, ''İlk olarak Abu Dabi’de BAE Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.
Şimşek'in ikinci durağı, Katar oldu.
Katar'da Maliye Bakanı Ali bin Ahmet Al Kuwari ile bir araya gelen Bakan Şimşek, Doha'da inşa edilen Türkiye Merkezi'ni de ziyaret etti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan’ı kapsayan körfez ülkeleri programımıza başladık.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 24, 2023
İlk olarak Abu Dabi’de BAE Yatırım Bakanı Sn. Mohamed Hassan Al Suwaidi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
İkinci durağımız olan Katar’da Maliye Bakanı Sn. Ali… pic.twitter.com/U7PNKqOxkR
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcılarla toplantı da yaptı.
Şimşek, toplantılara ilişkin değerlendirmesinde, "200’ün üzerinde yatırımcı ve finans dünyası temsilcisine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık." ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek, Körfez turu kapsamında son olarak Suudi Arabistan'a gidecek.
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