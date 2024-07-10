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Bakan Şimşek: "Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düştüğünü kaydetti.

Bakan Şimşek: "Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,  sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

4 katına yakın talebin geldiği ihraçta tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur."

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