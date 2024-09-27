Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'deki temaslarını değerlendirdi.



Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"ABD’deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük.



Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık.



Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir.



Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."