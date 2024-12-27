Bakan Şimşek: Üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi faizlerinin düşürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.



Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"İhracatçılarımızın daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35’ten yüzde 29,9’a düşürüldü.



Programımız döneminde, reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL’den 4 milyar TL’ye), reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30’dan yüzde 0’a) ihracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40’tan yüzde 30’a), Eximbank’ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL’den 55,3 milyar TL’ye), hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50’den yüzde 80’e)



Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

