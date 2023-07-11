Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
Bakan Şimşek daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a ziyarette bulunmuştu.
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