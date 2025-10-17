Bakan Şimşek Washington'da: Kapımız yatırımcılara açık.

G20, IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Washington'da bulunan Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) Yıllık Üye Toplantısı'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzledikleri ekonomi programının sonuç verdiğini belirten Şimşek, enflasyonun düştüğünü, kamu maliyesinde ilerleme olduğunu ve dış dengede de yapısal iyileşme görüldüğünü anlattı.

Şimşek, "Programımız her zaman istediğimiz ve planladığımız gibi olmasa da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 30 olmasını beklediklerini dile getirdi. Şimşek, enflasyondaki düşüş sürecinin öngörülen patikada ilerlediğini söyledi.

Bakan Şimşek, "Bu yıl ciddi anlamda içeride ve dışarıda bir türbülans yaşandı. Ancak yine de büyümede ılımlı kaldık." dedi.

Çok farklı zorluklarla karşılaşıldığını belirten Şimşek, hızlı cevap verilmesi sayesinde kurumlara güvenin arttığını bildirdi.



ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgenin istikrarına yönelik çabalarına da değinen Şimşek, Türkiye’nin bölgesel meselelerde önemli bir arabulucu rolü üstlendiğini ifade etti.

Şimşek, bölgede barış ve istikrarın güçlenmesinin Türkiye için önemli fırsatlar yaratacağını vurgulayarak, ülkenin Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci müteahhitlik kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı.



Ukrayna ve Libya gibi ülkelerin yeniden inşa süreçlerinde Türkiye’nin kritik bir rol üstlenebileceğini belirten Şimşek, ayrıca Türkiye’nin Avrupa’nın savunma ekipmanı açığını kapatma çabalarına da katkı sunabileceğini aktardı.